Mit dem Start in die neue Woche beginnen auf den Berliner Autobahnen und Hauptverkehrsstraßen Bauarbeiten. Gute Neuigkeiten gibt es hingegen zur Fürstenwalder Allee. Wo Autofahrer ab dem 22. August mehr Zeit einplanen sollten: eine Übersicht.

A100/A113

Die Autobahn ist Richtung Wedding zwischen Späthstraße und Oberlandstraße wegen Kamerawechsel im Tunnel Ortsteil Britz von 21 Uhr bis 5 Uhr gesperrt. Die Zufahrten werden ab 20 Uhr gesperrt. Die nächtlichen Sperrungen dauern bis zum Morgen des 26. Augusts (5 Uhr) an. Das teilt die Verkehrsinformationszentrale Berlin mit.

A103

Am Morgen beginnen Bauarbeiten an der Fahrbahn der A103. Bis zum 29. August ist die Ausfahrt Saarstraße in Fahrtrichtung Steglitz gesperrt. Im Anschluss folgen weitere Arbeiten.

Alt-Hohenschönhausen

An der Kreuzung Konrad-Wolf-Straße/Weißenseer Weg beginnt ein neuer Bauabschnitt, der voraussichtlich bis zum 2. September abgeschlossen wird. Die Sperrung der Konrad-Wolf-Straße wird am Morgen aufgehoben. Jedoch bleibt es in Fahrtrichtung Oderbruchstraße für LKW nicht möglich, auf den Weißenseer Weg abzubiegen.

Der Weißenseer Weg bleibt in Richtung Indira-Gandhi-Straße auf einen Fahrstreifgen verengt. Hier ist das Rechtsabbiegen in die Konrad-Wolf-Straße für LKW nicht möglich.

Friedrichshain

Auf der Frankfurter Allee stadtauswärts werden ab 8 Uhr Fahrbahnausbesserungs- und markierungsarbeiten an zwei Einmündungen bis Anfang September durchgeführt. Die betroffenen Abschnitte sind in Höhe Samariterstraße und Weichselstraße. Hier ist die Fahrbahn jeweils auf einen Fahrstreifen verengt. Im Spätberufsverkehr müsse mit Stau gerechnet werden, so die Verkehrsinformationszentrale Berlin.

Haselhorst

Wegen eines Konzerts in der Zitadelle Spandau (Beginn 18 Uhr) kann es im Bereich Am Juliusturm und Zitadellenweg zu Verkehrseinschränkungen kommen. Wegen fehlender Parkmöglichkeiten wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Heiligensee

Auf der Ruppiner Chaussee beginnen am Morgen Arbeiten an Gasleitungen. Zwischen Schulzendorfer Straße und Beyschlagstraße steht in einem Abschnitt von circa 100 Metern nur ein gemeinsamer Fahrsteifen für beide Richtungen wechselseitig zur Verfügung.

Hellersdorf

Gegen 7 Uhr beginnen auf der Cecilienstraße zwischen Peter-Huchel-Straße und Hellersdorfer Straße (Cecilienstraßenbrücke) Fahrbahnausbesserungsarbeiten. Es steht bis Freitag dieser Woche für beide Richtungen nur ein gemeinsamer Fahrstreifen zur Verfügung.

Lichterfelde

Auf der Lorenzstraße wird an Wasserleitungen gebaut. Ab dem Morgen ist die Straße zwischen Jägerstraße und Parallelstraße bis Ende Oktober für den Kfz-Verkehr gesperrt.

Mitte

Ab 6 Uhr ist wegen Gleisbauarbeiten die Straße Am Kupfergraben in beiden Richtungen zwischen Bauhofstraße und Dorotheenstraße für den Kfz-Verkehr gesperrt. Auch die Georgenstraße ist zwischen Universitätsstraße und Planckstraße in beiden Richtungen für den Kfz-Verkehr gesperrt. Die Arbeiten dauern bis Anfang September an.

Rahnsdorf

Die seit Mitte Juli bestehende Vollsperrung der Fürstenwalder Allee in Nähe der Stadtgrenze wird um circa 4 Uhr wieder aufgehoben. Die Arbeiten sind abgeschlossen.

Tegel

In der Zeit von 18 bis 21 Uhr kann es zu Verkehrseinschränkungen aufgrund einer Demonstration im Bereich Alt-Tegel, Medebacher Weg, Veitstraße, Buddestraße, Grußdorfstraße und Berliner Straße kommen.

Tiergarten

Der Tunnel Tiergarten Spreebogen ist wegen Wartungsarbeiten von 21 bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Die nächtlichen Sperrungen dauern bis zum Morgen des 26. Augusts (5 Uhr) an.

Wedding

Auf der Müllerstraße beginnen gegen 10 Uhr stadteinwärts in Höhe Triftstraße Kabelbauarbeiten, die bis Freitag andauern. In diesem Bereich ist die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt.

Westend

Ab etwa 17 Uhr kommt es wegen des Aufbaus für eine Laufveranstaltung rund um das Olympiastadion zu Verkehrseinschränkungen. Der Olympische Platz ist bis zum 24. August (etwa 15 Uhr) gesperrt.

Text: red/nm