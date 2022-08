Das Jüdische Museum Berlin veranstaltet am 21. August ein Sommerfest für Kinder und Erwachsene.

Im Museumsgarten an der Lindenstraße in Kreuzberg verwandeln die mobilen Angebote der Kinderwelt Anoha den Garten und das Auditorium in Noahs Arche samt verschiedener Tiere.

Die Autoren Heiko Werning und Ulrike Sterblich stellen in der Lesung ihres Werks „Von Okapi, Scharnierschildkröte und Schnilch. Ein prekäres Bestiarium“ außergewöhnliche Tierarten vor.

Konzert und Expressführungen

Das Ensemble „Ms Singer & Band“ sorgt von der Open-Air-Bühne aus für Sommer- und Swingstimmung, die zum Tanzen einladem soll. Expressführungen durch die Ausstellungen sowie kulinarische Leckereien runden das Programm des Somemrfestes ab.

Die Öffnungszeiten beim Sommerfest: 14 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Mehr zum Sommerfest im Jüdischen Museum Berlin ist online zu erfahren.

