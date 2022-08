245 neue bezahlbare Wohnungen entstehen in Altglienicke. Für einen Teil davon ist jetzt Richtfest gefeiert worden.

Nach elf Monaten Bauzeit steht nun der Rohbau für die ersten 105 von insgesamt 245 neuen bezahlbaren Wohnungen in Altglienicke. Am Freitag feierte das landeseigene Wohnungsunternehmen Stadt und Land Richtfest auf dem Grundstück Hassoweg/Nelkenweg.

Dort entstehen Wohnungen für Familien. Rund 50 Prozent der Wohnungen werden in den ersten Jahren von Geflüchteten bewohnt. Rund ein Drittel aller Wohnungen werden durch das Land Berlin gefördert und an Inhaber eines Wohnberechtigungsscheins ab 6,50 Euro nettokalt pro Quadratmeter vermietet, lässt Stadt und Land wissen.

Familienfreundliche Wohnungen

„Mit diesem Projekt entstehen auch familienfreundliche Wohnungen für Menschen, die auf dem Wohnungsmarkt schlechtere Chancen haben“, erklärte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD). „Studien zeigen, dass es beispielsweise Menschen mit nicht-deutschen Nachnamen selbst in vielfältigen Metropolen wie Berlin schwerer haben, eine Wohnung zu finden. Mit Projekten wie diesen zeigen wir, dass wir Wohnraum für alle schaffen, egal wo ihre Wurzeln liegen, und dass Integration gelingt, wenn Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft unter einem Dach wohnen.“

Die Wohnungen verteilen sich auf insgesamt neun Gebäude mit verschiedenen Höhen von drei bis fünf Geschossen. Die neuen Häuser vermitteln zwischen Geschosswohnungsbau im Westen und einer Einfamilienhaussiedlung im Norden und Osten.

200 Fahrradstellplätze

Auf dem Grundstück entstehen Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen. Im Außenbereich des neuen Quartiers werden nach Abschluss der Baumaßnahmen Grün- und Freizeitflächen angelegt. Ferner wird es auf dem Grundstück mehr als 200 Fahrradstellplätze, davon 24 für Lastenfahrräder, für die zukünftigen Bewohner geben.

Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD): „Trotz Fachkräftemangel, steigenden Baupreisen und wachsenden Energiekosten baut die Stadt und Land hier bezahlbare und familienfreundliche Wohnungen in kurzer Bauzeit. Die serielle Bauweise führt auch bei diesem Projekt zur Beschleunigung im Wohnungsbau.“

Fertigstellung im kommenden Jahr

Die Fertigstellung der neuen Wohnungen erfolgt ab dem zweiten Quartal 2023. Die Gesamtfertigstellung inklusive der Außenanlagen ist zum zweiten Quartal 2024 geplant.

Oliver Igel, Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick: „Treptow-Köpenick ist einer der beliebtesten Bezirke und verzeichnete im vergangenen Jahr den größten Zuwachs an Einwohnern in Berlin. Daher ist es umso wichtiger, auch im Wohnungsbau Schritt zu halten und das Angebot an bezahlbarem Wohnraum zu verbreitern.“ Bei knapper werdenden Bauflächen müsse man gemeinsam nach Lösungen suchen, um neue Wohnungsbaupotenziale im Bezirk zu erschließen, so der SPD-Politiker.

Seit dem Jahr 2012 stieg der Wohnungsbestand der Stadt und Land in Treptow-Köpenick von 10.173 auf 14.264 Wohnungen.

Text: red/nm