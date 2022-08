Hilfe in allen Lebenslagen: Die Familienlotsinnen bieten jetzt ein mobiles Stehcafé in Reinickendorf Ost an.

Die Familienlotsinnen der Jugendamts-Region Reinickendorf Ost bieten ab dem 23. August immer dienstags, von 14 bis 16 Uhr, ein neues mobiles Stehcafé an.

Mit einem Lastenfahrrad bringen die Familienlotsinnen Geanina Ambarus, Kia Yang und Alrun Zenk bis November regelmäßig eine kleine Kaffeetafel und ihren Infostand zu vier verschiedenen Standorten in Reinickendorf Ost. Die Idee eines Stehcafés haben sie von ihren Kolleginnen aus dem Märkischen Viertel übernommen und in ein mobiles Angebot abgewandelt.

Dazu Kia Yang: „Unser Beratungsangebot muss dahin kommen, wo es gebraucht wird. Wir haben festgestellt, dass wir vor Ort sein müssen, um mit den Familien im Kiez entspannt ins Gespräch zu kommen. Meine Kolleginnen und ich wollen Familien helfen, die richtigen Ansprechpersonen für ihre individuellen Lebenslagen zu finden, so dass alle die Unterstützung erhalten, die sie benötigen.“

Dies sind die Termine und Standorte des mobilen Stehcafés:

• am 23. August, 20. September und 18. Oktober auf dem Letteplatz

• am 30. August, 27. September und 25. Oktober auf dem Spielplatz am Breitkopfbecken

• am 6. September und 4. Oktober am Hausotterplatz

• am 13. September und 11. Oktober auf dem Spielplatz am Schäfersee

Zielgruppe sind Familien, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Sie alle können bei dem Familienlotsinnen Reinickendorf unkompliziert Unterstützung und Beratung passend zu ihrer Lebenssituation erhalten. Die Familienlotsinnen vermitteln und begleiten die Familien dann zu den geeigneten Angeboten in ihrem Kiez. Das teilt das Bezirksamt Reinickendorf mit.

Weitere Informationen gibt es hier.

Text: red