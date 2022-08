Potsdam (dpa) – Frauenfußball-Bundesligist Turbine Potsdam hat in einem Testspiel gegen ein Männer-Team eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Sebastian Middeke unterlag am Freitag der SG Saarmund (Kreisoberliga) mit 1:7. Den einzigen Treffer für die Turbinen erzielte Neuzugang Amber Barrett in der 25. Minute zum zwischenzeitlichen 1:2-Halbzeitstand.

Am Sonntag steht das nächste Testspiel an. Dann tritt Turbine bei den Frauen der Spandauer Kickers (14.30 Uhr) auf der Sportanlage Staaken-West an. Potsdam startet am 28. September (16 Uhr) bei Werder Bremen in die Bundesligasaison.