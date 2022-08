Das Bezirksamt Lichtenberg hat am Dienstag, den 16. August 2022, beschlossen, dass der neugestaltete Marktplatz zwischen Rheinsteinstraße und Ehrenfelsstraße an der Treskowallee den Namen „Odessa-Platz“ erhält.

Der bisher namenlose Platz wird auf Initiative des Bezirksamtes nach der ukrainischen Stadt Odessa benannt. Odessa steht wie viele umkämpfte ukrainische Städte im Fokus der russichen Angriffe. Odessa steht für den Kampf um die Freiheit der Ukraine und eines demokratischen und freine Europas.

„Sichtbares Zeichen der Solidarität“

Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Die Linke): „Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine bewegt uns auch in Lichtenberg sehr. Mit der Benennung des im Zentrum von Karlshorst gelegen Platzes wollen wir aus Berlin heraus ein weiteres sichtbares Zeichen der Solidarität mit der Ukraine setzen. Ich bedanke mich bei allen Lichtenberger:innen für die bereits gezeigte Solidarität und konkrete Unterstützung für die Menschen der Ukraine.“

Bezirksstadtrat für Öffentliche Ordnung, Umwelt und Verkehr, Martin Schaefer (CDU): „Oft stehen wir dem Krieg hilflos gegenüber und können so wenig machen. Da kommt es auf jedes Zeichen der Solidarität an, auch für alle anderen Kriegsorte dieser Welt. Wir stehen an der Seite der Ukraine und werden dies nun mit der Benennung dieses Platz deutlich machen. Karlshorst kann stolz auf diesen Platz sein.“