Nach einem Jahr Pause aufgrund der Corona-Pandemie findet in diesem Jahr endlich wieder die beliebte Technik-Messe IFA in Berlin statt. Vom 2. bis zum 6. September 2022 kann man auf dem Messegelände Berlin wieder die neuesten Innovationen und spannenden Trends entdecken.

In über 30 Messehallen präsentieren globale Marktführer die aktuellsten und spektakulärsten Produkte und Entwicklungen im technischen Bereich. Auf der Veranstaltung für elektronische Geräte, ob in Bezug auf den heimischen Haushalt oder den beruflichen Alltag, präsentieren sich Start-Ups, IT-Marktführer, Forscher, Entwickler und noch viel mehr Kenner auf ihrem Gebiet und zeigen Neugierigen, was möglich ist.

Virtuelles Erlebnis auf inspirierendem Tech-Event

Die neue digitale Plattform IFA Virtual ergänzt das Live-Event in diesem Jahr und bereitet AusstellerInnen, FachbesucherInnen und MedienvertreterInnen gleichermaßen mit vielfältigen Inhalten auf ihren IFA-Besuch vor.

„Die IFA Berlin ist eines der inspirierendsten Tech-Events der Welt. Sie ist einzigartig in ihrer Innovationskraft und als Impulsgeber globaler Technologien – von noch unentdeckten Start-ups bis zu den stärksten globalen Marken“, sagte Martin Ecknig, CEO der Messe Berlin bei der letzten IFA. Dies wird wohl nach einem Jahr Pause nun noch mehr zelebriert werden.

