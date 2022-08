Die Anna-Lindh-Grundschule in Berlin-Wedding muss komplett geschlossen werden – wegen starkem Schimmelbefall! Verursacht wurde das Ganze offenbar durch offene Stellen, durch die unablässig Regen und Nässe in das Gebäude dringen.

Grund für den hartnäckigen Schimmel sind wiederum ausstehende Sanierungsarbeiten an eine der größten Grundschulen Berlins. Schimmelbefall gäbe es laut des rbb allerdings schon seit den 50er Jahren im Keller des Gebäudes.

Bisher wurde die Schule in der Guineastraße nur teilweise geschlossen, für 250 Kinder musste eine Alternative gefunden werden. Nun sind es 750 Schüler und Schülerinnen die nach dem Ende der Sommerferien eine Ausweichmöglichkeit benötigen.

Schüle ziehen in ehemalige Air-Berlin-Zentrale

Nun berichtet der Tagesspiegel, das möglicherweise eine Alternative gefunden wurde. Die ehemalige Air Berlin-Zentrale am Saatwinkler Damm soll herhalten. Das Gebäude steht seit der Pleite der Fluggesellschaft leer – nun könnten über 700 Schüler darin Platz finden. Der Mietvertrag soll angeblich am heutigen Freitag unterzeichnet werden. Nur für den Sportunterricht sei noch keine Lösung gefunden worden, denn eine Trainingshalle befindet sich nicht in unmittelbarer Nähe.

Laut des rbb seien auch schon die erforderlichen Beförderungsbedingungen geplant worden – zur Zeit würde mit privaten Busunternehmen und der BVG über eine Lösung beraten werden.

