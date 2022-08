Berlin (dpa/bb) – Wegen des Fundes einer Weltkriegsbombe ist es in Berlin-Friedrichshain zu weiträumigen Absperrungen gekommen. Am Bahnhof Ostkreuz hielten am Donnerstagnachmittag keine S-Bahnen und Regionalzüge mehr, der Bahnhof sollte geräumt werden. Menschen sollten ihre Häuser in der Nähe der Fundstelle verlassen, wie die Polizei mitteilte.

Die 500 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde bei Bauarbeiten an der Ecke Persiusstraße und Bödikerstraße entdeckt, etwa zwischen Spree und dem Bahnhof Ostkreuz. Die Spezialisten der Polizei müssen sie vor dem Abtransport entschärfen. Vorher müssen alle Menschen die Umgebung verlassen, das kann Stunden dauern.

Wie groß der Sperrkreis sein wird und wie viele Menschen betroffen sind, stand am frühen Nachmittag noch nicht fest.