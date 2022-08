Die Ausbildungsinitiative ARRIVO Berlin unterstützt die Integration geflüchteter Menschen in Ausbildung und Arbeit. Von August bis November werden einmal im Monat Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten im sozialen Bereich in der Helene-Nathan-Bibliothek vorgestellt.

Im Mittelpunkt der Beratung in der Helene-Nathan-Bibliothek in Neukölln, Karl-Marx-Straße 83, stehen Wege in die Berufe Erzieher und Pflegefachkraft im Seniorenheim sowie die Ausbildung im sozialen Bereich.

Diese Termine werden angekündigt:

23. August 2022, 16 bis 18 Uhr:

Ich möchte Erzieher:in werden. Aber wie?

20. September und 15. November, 16 bis 18 Uhr:

Ausbildung im sozialen Bereich. Aber was heißt das?

4. Oktober, 16 bis 18 Uhr:

Pflegefachkraft im Seniorenheim. Passt der Beruf zu mir?

Das Projekt ARRIVO BERLIN Soziales wird aus Mitteln der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales gefördert.

