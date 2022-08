Wandlitz (dpa/bb) – Ein 86 Jahre alter Radfahrer ist in Wandlitz (Landkreis Barnim) von einem abbiegenden Lastwagen überrollt und tödlich verletzt worden. Der Mann erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der Fahrer des Lastwagens am Mittwochnachmittag rechts abbiegen. Dabei soll der Radfahrer, der rechts neben dem Laster in die gleiche Richtung fuhr, unter das Fahrzeuggespann geraten sein. Die Polizei ermittelt nun.