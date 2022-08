Berlin (dpa/bb) – Ein 51-Jähriger, der eine Nachbarin in einem Streit tödlich verletzt haben soll, muss sich ab Freitag (9.15 Uhr) vor dem Berliner Landgericht verantworten. Laut Ermittlungen soll der Angeklagte die 76-Jährige im Februar dieses Jahres im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Spandau angegriffen haben. Er habe sie geschlagen, bis in ihre Wohnung verfolgt und sich schließlich auf die zu Boden gegangene Frau gesetzt, um seine Misshandlungen fortzusetzen. Die 67-Jährige starb den Ermittlungen zufolge nach Gewalteinwirkungen gegen ihren Kopf noch am Tatort. Die Anklage lautet auf Totschlag. Sechs Prozesstage sind geplant.