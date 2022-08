Einkaufen und handgemachter Musik lauschen: Das ist jetzt auch auf dem Dorfmarkt Wannsee und dem Frischemarkt Andréezeile möglich.

Am 26. August, von 14 bis 17 Uhr, startet eine neue musikalische Reihe auf dem

Dorfmarkt Wannsee. Das Duo „Richard und Charlie“ spielt Blues. „Mit zwei

Akustikgitarren und Gesang untermalen die Musiker das Marktgeschehen mit Stücken aus

den Good Old Times und der Pop- und Rockgeschichte“, teilen die Veranstalter mit.

Wer noch mehr Marktmusik erleben möchte, hat dazu am 27. August auf dem

Frischemarkt an der Andréezeile in Schönow (Steglitz-Zehlendorf) zwischen 10 und 13 Uhr die Gelegenheit. Auch dort erlebt das Live-Angebot seine Premiere.

Weitere Wochenmärkte mit Musikbegleitung gibt es an folgenden Standorten: von

– Hermannplatz (erster Donnerstag im Monat, 13 bis 17 Uhr, letztes Konzert in diesem Jahr: 1. September)

– Britz-Süd (erster Samstag im Monat, 11 bis 14 Uhr, letztes Konzert: 3. September)

– Wutzkyallee (letzter Samstag im Monat, 10 bis 13 Uhr, letztes Konzert: 24. September)

– Musiklinda auf dem Kranoldplatz Neukölln (jeden zweiten Samstag im Monat, 12 bis 16 Uhr, letztes Konzert: 10. September)

Text: red/nm