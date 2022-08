Frankfurt (Oder) (dpa/bb) – Die Stadt Frankfurt (Oder) fordert vom Land eine Analyse des Krisenmanagements zur Umweltkatastrophe an der Oder. So seien etwa in den ersten Tagen falsche Hoffnungen auf frühere Laborergebnisse zum Fischsterben geschürt worden, sagte Stadtsprecher Uwe Meier der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Stattdessen sei die Stadt vom Land für ihre Eigeninitiative gerügt worden, die vielen toten Fische abzusammeln. «Die Maßnahme wurde äußerst kritisch gesehen», sagte Meier.

Zudem seien schnelle Entscheidungen bei Telefonkonferenzen mit dem Land ausgeblieben. «Wenn es um Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten geht, haben wir uns in Runden mit den Landesbehörden mit Dingen auseinandersetzen müssen, die in solch einer Krisensituation eigentlich überhaupt nicht zu interessieren haben», sagte der Stadtsprecher. Es müsse abgesichert werden, dass alle Beteiligten aus dieser Situation etwas lernen. Dafür sehe die Stadt inzwischen Ansätze, die hoffen ließen, so Meier.

«Die Akutlage haben wir allein geregelt», hatte Oberbürgermeister René Wilke (Linke) vergangene Woche gesagt und kritisiert, Kommunen seien mit dem Krisenmanagement auch allein gelassen worden. Er habe in dieser Krise eigentlich nur erlebt, dass sich Behörden nicht zuständig fühlten. Die Stadt hatte die toten und verwesenden Fische am Ufer im Stadtgebiet von Frankfurt abgeräumt – 3,2 Tonnen.