Berlin (dpa/bb) – Die Berliner Grünen rücken von ihrem Bezirksbürgermeister in Mitte, Stephan von Dassel, ab. Dem Politiker wird vorgeworfen, in unzulässiger Weise in ein Verfahren zur Besetzung einer wichtigen Stelle in der Verwaltung des Bezirks eingegriffen zu haben. Der Grünen-Landesverband stellte sich nun hinter den Beschluss der Grünen-Fraktion im Bezirksparlament, die von Dassel zum Rücktritt aufgefordert und andernfalls einen Abwahlantrag in Aussicht gestellt hatte.

«Wir halten diese Beschlüsse für richtig und gehen davon aus, dass ihnen Folge geleistet und dafür ein zügiger Zeitplan vorgelegt wird», sagte ein Sprecher der Landespartei am Donnerstag. «Darüber hinaus muss eine lückenlose Aufklärung des Vorgangs stattfinden.» Zuerst hatte der «Tagesspiegel» über die neue Entwicklung berichtet.

Der Grüne von Dassel soll versucht haben, einen bei der Stellenbesetzung unterlegenen Bewerber mit Hilfe einer Geldzahlung davon abzubringen, gegen die Entscheidung zu klagen. Der Bezirksbürgermeister bestritt ein privates Geldangebot, räumte aber auch Fehler ein.