Berlin (dpa/bb) – Berlin schneidet in einem neuen Ländervergleich zur Bildungsqualität etwas besser ab als vor Jahresfrist, hat aber noch einige Hausaufgaben zu bewältigen. Im neuen «INSM-Bildungsmonitor» rangiert die Hauptstadt unter den 16 Bundesländern auf Platz 11. In den beiden Vorjahren lag sie auf Platz 13, 2019 auf dem letzten Platz 16.

In dem am Mittwoch veröffentlichten Ranking des Instituts der deutschen Wirtschaft im Auftrag der arbeitgebernahen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) sind zahlreiche Baustellen aufgelistet. Sie betreffen nicht zuletzt die Schulen, aber auch die Berufsschulen.

So habe bei Vergleichsarbeiten ein relativ hoher Anteil der Schüler nicht die Mindeststandards erreicht, heißt es. Außerdem habe die Schulabbrecherquote im Jahr 2020 bei 6,6 Prozent gelegen und damit über dem Bundesdurchschnitt von 5,8 Prozent. Bei diesen Indikatoren für Bildungsarmut lag Berlin im Ranking nur auf Platz 15.

Defizite sieht die Studie auch bei der beruflichen Bildung – trotz Fortschritten in den letzten Jahren. So seien 2021 – gemessen an der Bevölkerung im entsprechenden Alter – mit 51,1 Prozent relativ wenige betriebliche Ausbildungsplätze angeboten worden (Bundesdurchschnitt: 67,4 Prozent). Das bedeutet den letzten Platz im Ländervergleich. Genauso schlecht steht Berlin bei der Quote der unversorgten Bewerber da, die 2021 mit 14,2 Prozent einmal mehr deutlich höher als im Bundesdurchschnitt (8,5 Prozent) lag.

Den Spitzenplatz nimmt Berlin hingegen bei Betreuungsbedingungen ein. So kamen laut Studie 2020 rechnerisch 13,7 Schüler der Sekundarstufe I (Gymnasium) auf eine Lehrkraft (Bund: 15). Dies ist der beste Wert aller Bundesländer. An den Hochschulen ist die Betreuungsrelation mit 15,6 ebenfalls gut (Bund: 18), dass gilt auch für die Kitas mit einer Quote von 5 Kindern je Betreuenden (Bund: 5,6).

Berlin setzt der Studie zufolge stark auf Ganztagsbetreuung. 82,7 Prozent der Grundschüler lernten im Jahr 2020 demnach an einer offenen oder gebundenen Ganztagsschule (Bundesdurchschnitt: 46,3 Prozent). Das ist der vierthöchste Wert aller Bundesländer.

Bei der Digitalisierung landet Berlin in dem Ranking auf dem 6. Platz. So sei verglichen mit anderen Bundesländern die Ausstattung mit schnellem Wlan an den Berliner Schulen schon relativ gut, heißt es in der Studie. Es werde jedoch noch relativ selten täglich mit digitalen Medien im Schulunterricht gearbeitet.

Die Vergleichsstudie bewertet anhand von 98 Indikatoren in 13 Handlungsfeldern, inwieweit ein Bundesland Bildungsarmut reduziert, zur Fachkräftesicherung beiträgt und Wachstum fördert. Die zusammengetragenen Daten stammen zumeist aus den Jahren 2020 und 2021. Die INSM wird nach eigenen Angaben von den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektro-Industrie finanziert.