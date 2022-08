Berlin (dpa/bb) – Auch die Unternehmen der Hauptstadt sollen weniger Energie verbrauchen. «Wir bereiten gerade eine Vereinbarung mit der Berliner Wirtschaft vor über Einsparziele, die sich die Wirtschaft selbst setzt – analog zu dem, was wir in der Verwaltung machen», sagte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Dienstag nach der Senatssitzung. Der Senat hatte zuvor einen Katalog an Maßnahmen beschlossen, mit denen die öffentliche Hand den Energieverbrauch um mindestens zehn Prozent senken will.

«Es gibt ein großes Interesse in der Wirtschaft, hier selbst etwas beizutragen», sagte Giffey. «Wir werden nicht zu Verboten oder Vorgaben kommen.» Eine freiwillige Selbstverpflichtung sei die bessere Alternative. «Anfang September wollen wir eine entsprechende Vereinbarung unterschreiben.»