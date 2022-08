A Capella-Comedy in der ufaFabrik mit dem Quartett LaLeLu aus der schönen Hanestadt Hamburg.

Sie können gut singen. Sie sehen gut aus. Sie sind wahnsinnig komisch. Und sie brauchen kein einziges Instrument, um musikalisch das Haus zu rocken: LaLeLu, die ultimative A-cappella-Sensation aus Hamburg!

Unbändige Spielfreude

Mit ihrem einzigartigen Mix aus Gesang und Komik, Show und Parodie, Pop und Klassik begeistern LaLeLu seit über 25 Jahren mit unbändiger Spielfreude Publikum und Presse zwischen Flensburg und Zürich.

In unserem Gewinnspiel verlosen wir 3 x 2 Tickets für die Show am 1. September, 20 Uhr, auf der Sommerbühne der ufaFabrik

In ihrem neuen Programm „Alles richtig gemahct“ überwindet die musikalisch korrekte A-Cappella-Gruppe mit ihrem Prinzip des gewaltfreien Singens, genderneutralen Tanzens und nachhaltigen Blödsinns ein für alle Mal und schlussendlich, definitiv und unabänderlich, unumstößlich und letztendlich endgültig die Spaltung der Gesellschaft.

Berliner dürfen das miterleben am 31. August und 1. September in der ufaFabrik.

Vielseitiges Talent

Dass eine Frau mindestens so komisch sein kann wie drei Männer und dennoch am besten mit ihnen komisch ist, beweist Sanna Nymann.

Seit 2008 bei LaLeLu, wurde sie in Lahti als Tochter eines Finnen und einer Mecklenburgerin geboren und hat auf der LaLeLu-Bühne von sexy bis schräg, von Metal bis Disco, vom Schrei bis zur Heliumstimme alles drauf.

Sanna entdeckte ihre Leidenschaft zur Musik und zum Gesang schon früh.

Staatlich anerkannt.

Neben Geigenunterricht und Fußball (Vorauswahl der finnischen U18) besuchte sie eine Schule mit Schwerpunkt Musik in Lahti. 1996 zog sie nach Deutschland um zu studieren und schloss das Innenarchitektur-Studium parallel zu der Gesang-, Schauspiel- und Tanzausbildung an der Stage School of Music, Dance and Drama in Hamburg ab.

Die „staatlich anerkannte Bühnendarstellerin“ und Diplom-Ingenieurin sang während ihrer Ausbildung unter anderem die Rolle der Mutter in Menottis Kinderoper „Amahl und die nächtlichen Besucher“.

2003/2004 war sie mit der Galashow „Musical Starlights“ auf Tour. 2004/2005 folgte eine Europa-Tournee als Solistin mit dem 70er-Jahre Discomusical „Hot Stuff“. 2005/2006 war sie mit „Fire of Dance“ unterwegs, außerdem spielte sie neben Anna Maria Kaufmann die „Mistress“ in „Evita“ und eine der „Soulgirls“ in „Jesus Christ Superstar“.

Ihr letztes großes Engagement vor LaLeLu war die Rolle der „Anni-Frid“ mit „Abba In Symphonie“.

Text: Redaktion