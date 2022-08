Deutschland steckt weiterhin in der Hitzeklemme. Am Montagabend kam es zwar zu Gewitter und Regenschauern, doch einen Tag später schwitzen die Berliner wieder unter der knalligen Sonne. In engen Räumen kann das schon mal zu einem gesundheitlichen Problem werden – und die Berliner S-Bahn kann sehr eng werden.

Am vergangenen Montag zeigte sich, dass der öffentliche Nahverkehr gerade bei sengender Hitze zu einer gefährlichen Falle werden kann. Am Bahnhof Friedrichstraße mussten Feuerwehr und Rettungskräfte insgesamt 350 Passagiere aus mehreren Zügen befreien.

„Massenanfall an Verletzten“

Aufgrund eines technischen Schadens konnte eine der S-Bahnen nicht weiterfahren, die Fahrgäste saßen fest – ohne Klimaanlage, ohne genügend Luftzufuhr. Bei einigen Mitfahrenden kam es zu Kreislaufproblemen, sie mussten noch vor Ort ärztlich versorgt werden. Die Feuerwehr sprach von einem „Massenanfall an Verletzten“.

Menschen liefen auf den Gleisen

Auf sozialen Netzwerken sind Fotos zu finden, die zeigen, wie mehrere Menschen vor der Evakuierung eigenständig aus der S-Bahn gelangten und mitten auf den Gleisen zum nächsten Bahnhof liefen.

Das ist allerdings nicht erlaubt und zudem noch äußerst gefährlich. Bei Unwohlsein gerade wegen Hitze und starker Sonneneinstrahlung sollte man möglicherweise noch einmal abwägen, ob man wirklich mit dem öffentlichen Nahverkehr fährt.

Text: Sophia Völkel