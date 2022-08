Berlin (dpa/bb) – Beim Überqueren der Straße ist ein 49-jähriger Mann in Berlin-Marzahn von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, lief der möglicherweise angetrunkene Mann am Montagabend im Ortsteil Biesdorf auf die Straße. Trotz einer schnellen Bremsung des 53-jährigen Autofahrers wurde er durch den Aufprall auf die Motorhaube des Autos geschleudert. Der Schwerverletzte wurde mit mehreren Brüchen in ein Krankenhaus gebracht, außerdem wurde ihm wegen des Verdachts von Alkoholkonsum eine Blutprobe abgenommen.