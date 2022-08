Berlin (dpa/bb) – Mit vier Spandau 04-Akteuren geht die Männer-Auswahl der Wasserballer in die letzte Phase der Vorbereitung auf die EM vom 27. August bis 10. September im kroatischen Split. Von Donnerstag bis Samstag findet ein Drei-Nationen-Turnier am Niederrhein statt, bei dem das DSV-Team von Neu-Bundestrainer Petar Porobic (Montenegro) gegen zwei Teams der absoluten Weltklasse antritt. Spanien ist aktueller WM-Zweiter von Anfang Juli, Montenegro hat in diesem Frühjahr die Weltliga gewonnen.

Das Gros des Kaders kommt von Meister Waspo Hannover, Spandau stellt mit Maurice Jüngling, Mateo Cuk, Denis Strelezkij und Zoran Bozic nach mehreren Ausfällen ein Quartett. Ferdinand Korbel vom OSC Potsdam komplettiert die 15er Mannschaft. Die Spiele werden an drei verschiedenen Spielstätten – Krefeld, Düsseldorf, Uerdingen – ausgetragen. Deutschland tritt am Donnerstag in Krefeld gegen Montenegro an und trifft am Samstag in Uerdingen auf Spanien (jeweils 19.00 Uhr).