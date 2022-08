Zum 21. Lichtenberger Familienrenntag lädt das Bezirksamt am Sonntag, 28. August 2022, von 13:00 bis 17:00 Uhr auf das Gelände des Pferdesportparks Berlin-Karlshorst an der Treskowallee 159 in 10318 Berlin ein. Kleine und große Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Programm. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Die Linke) freut sich: „Unser Familienrenntag ist eine besonders schöne Tradition, weil dabei alle Generationen gemeinsam Spaß haben und einen unterhaltsamen Nachmittag verbringen können.“

Zahlreihe soziale und kulturelle Aktionen

Er fügt hinzu: „Auch in diesem Jahr warten wieder zahlreiche kulturelle oder sportliche Attraktionen auf die Lichtenbergerinnen und Lichtenberger. Herzlich willkommen sind natürlich auch Gäste aus anderen Bezirken, Städten und Ländern.“

Traditionell präsentieren sich beim Familienrenntag zahlreiche Vereine aus dem Bezirk mit ihren kulturellen und sozialen Angeboten. Die Polizei ist mit einer Fahrrad-Codieraktion zum Schutz vor Diebstahl vor Ort und der Fahrradverein Garage 10 e.V. informiert über neueste Trends bei nicht motorisierten Zweirädern. Im Mittelpunkt des Tages stehen aber natürlich die spannenden Pferderennen.

Buntes Programm für die Kinder

Für alle kleinen Besucherinnen und Besucher gibt es ein buntes Kinderprogramm, darunter Märchen mit Musik, eine Hüpfburg, Ponyreiten, Kinderschminken, Bogenschießen, Basteln und ein Aufritt der wunderbaren Elfen von „Hammerflausch“. Für den kleinen oder großen Hunger zwischendurch gibt es Gegrilltes, Eis und Zuckerwatte.

Der 21. Lichtenberger Familienrenntag findet in Kooperation mit dem PSP Pferdesportpark Berlin-Karlshorst e.V. statt. Mehr Informationen gibt es unter hier.