Berlin (dpa/bb) – Die Zahl der in Autos geritzte Hakenkreuze im Südosten Berlins hat sich weiter erhöht. Zu den zunächst 81 bekannt gewordenen Fällen seien weitere 7 von Autobesitzern gemeldet worden, so die Polizei am Montag. Der oder die Täter sind noch unbekannt.

Das erste eingeritzte Hakenkreuz hatte ein Autofahrer vergangene Woche am Donnerstag auf der Motorhaube seines Autos im Ortsteil Niederschöneweide bemerkt. Auch auf zwei weiteren Wagen in der Köllnischen Straße entdeckte der Mann demnach die Nazi-Symbole. Danach meldeten sich zahlreiche weitere Autobesitzer bei der Polizei.