Berlin (dpa/bb) – Nach einem Angriff mit einem Messer auf einen jungen Mann und dessen Vater in der Nacht zu Sonntag in Berlin-Lichtenberg hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der mutmaßliche 40-jährige Messerstecher sei in der Nacht zu Montag gegen 2.10 Uhr in seiner Wohnung in Neu-Hohenschönhausen festgenommen worden, teilte die Polizei mit.

Vor einem Imbiss war Samstagnacht der Streit ausgebrochen, dabei soll erst der 20-jährige Mann mit einem Messer verletzt worden sein. Dann griff der 40-jährige Vater des Verletzten ein. Der Angreifer schnitt ihm laut Polizei in den Bauch und verletzte ihn schwer.