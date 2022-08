An den diesjährigen Schwimmkursen für Grundschüler*innen haben in den ersten Ferienwochen genau 1.761 Kinder teilgenommen. Davon haben 447 das Seepferdchen, 622 das Bronze- und 217 das Silber-Abzeichen abgelegt.

Diese positive Zwischenbilanz zogen Astrid-Sabine Busse, Senatorin für Bildung, Jugend und Familie, Thomas Härtel, Präsident des Landessportbunds Berlin, Christian Krull, Vorsitzender der Sportjugend Berlin, und Martin Krüger, Regionalleiter bei den Berliner Bäder-Betrieben, am 15. August 2022 bei einer Pressekonferenz in Lichtenberg. Sie besuchten dort einen inklusiven Kurs a für Kinder mit und ohne Behinderung des SV Berolina.

Schwimmen trotz Pandemie

Astrid-Sabine Busse, Senatorin für Bildung, Jugend und Familie erklärte: „Jedes Kind soll das Schwimmen erlernen – auch in der Pandemie. Die Schwimm-Intensivkurse sind hierfür ein sehr erfolgreiches Modell, das wir unbedingt fortsetzen wollen: In diesem Jahr werden wir in den Herbstferien weitere Schwimmkurse anbieten. Und auch im kommenden Jahr sind wieder Schwimm-Intensivkurse in den Oster-, Sommer- und Winterferien geplant.“

Thomas Härtel, Präsident des Landessportbunds Berlin hält Schwimmen für äußerst wichtig. „Die vielen Schwimmunfälle der letzten Zeit zeigen immer wieder: Schwimmen lernen ist lebenswichtig. Deshalb danken wir allen, die zum Zustandekommen der Kurse beigetragen haben: der Senatsbildungsverwaltung, den Bäder-Betrieben, unserer Sportjugend und den Schwimmvereinen mit ihren ausgebildeten Trainer*innen.“

Viele umfangreiche Angebote

„Die Kinder lernen einerseits schwimmen. Zugleich nutzen sie ein attraktives Sommerferien-Angebot, das unsere Sportjugend Berlin mit ihren ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen neben vielen anderen organisiert, zum Beispiel ‘Mein bewegter Sommer’ oder die Sportjugendreisen”, so Christian Krull, Vorsitzender der Sportjugend Berlin.

Der Landessportbund Berlin bietet die Schwimmintensivkurse gemeinsam mit der Sportjugend Berlin und sechs Vereinen an: Allgemeiner Turnverein zu Berlin 1861, SG Steglitz Berlin, SSC Reinickendorf, SV Berolina, Verein Neuköllner Schwimmbär, Sportfreunde Berlin 06.

Wer darf teilnehmen, wo wird’s angeboten?

Die Kurse werden in sechs Schwimmhallen durchgeführt: Fischerinsel, Hüttenweg, Sewanstraße, Zingster Straße, Stadtbad Märkisches Viertel und Kombibad Gropiusstadt.

Die Schwimmkurse werden von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie finanziert, weil die Schülerinnen und Schüler wegen der Corona-Pandemie keinen oder kaum Schwimmunterricht hatten, und von den Berliner Bäder-Betrieben unterstützt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Teilnehmen dürfen Kinder, die vor den Sommerferien in der dritten bis sechsten Klasse waren und noch kein Bronzeabzeichen hatten.

Die Schwimmkurse finden seit 2018 statt. Allein in den Osterferien 2022 hatten mehr als 1.000 Kinder an den Schwimm-Intensivkursen teilgenommen und mehr als 430 Seepferdchen und 330 Bronzeabzeichen geschafft. Im letzten Jahr haben insgesamt mehr als 8.100 Kinder 2.100 Seepferdchen und 3.100 Bronzeabzeichen bei den Schwimmkursen abgelegt.

Weitere Informationen sind hier zu finden.

Text: Red.