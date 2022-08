Berlin will die Tourismusbranche wieder stärker zum Laufen bringen. In den nächsten Wochen finden dafür auch wieder zahlreiche Veranstaltungen, Messen und Kampagnen statt, die einen Besuch in der Hauptstadt gerade im Sommer schmackhaft machen sollen.

Am letzten Augustwochenende findet unter anderem das „Bestival“ in Berlin statt. Das Branchenevent erwartet 800 Gäste, die sich in fünf Erlebniswelten einen Eindruck von einer der beliebtesten Hauptstädte auf der Welt verschaffen können.

„Bestival“-Messe bewirbt Berlin als vielfältige Stadt

Laut der „Bestival“-Veranstalter eint Berlin die Vielzahl an „einzigartigen Start-ups, großartiger Musik als auch veganen Restaurants.“ Die Stadt zeichne sich durch „Vielfalt der Ideen, die Gleichzeitigkeit der Ereignisse, Hochkultur und Underground“ aus.

In fünf Erlebniswelten, unter anderem „Urban Jungle“, „Berlin Glamour & Lifestyle“ oder „Art & Music Berlin“ können sich Interessierte von Berlin inspirieren lassen.

„Visit the world of Berlin“ soll Touristen anlocken

Doch das ist noch nicht alles: die Aktion „Visit the world of Berlin“ initiiert von Berlins Reiseportal „visit Berlin“, soll Besucher und Besucherinnen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Italien und Spanien für Berlin begeistern – gerade im Sommer. Auf der Homepage findet man die schönsten sommerlichen Events, Ausstellungen und Plätze zum Verweilen.

Tatsächlich ist die Zahl der Touristen in Berlin wieder stetig am Steigen. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres kamen fast 4,4 Millionen Besucherinnen und Besucher in die Hauptstadt, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am vergangenen Donnerstag mitteilte. „Die Gäste kommen wieder zurück nach Berlin. Ein gutes Zeichen“, so Burkhard Kieker, Geschäftsführer der Tourismusgesellschaft Visit Berlin laut der Berliner Morgenpost. Im ersten Halbjahr des Jahres, das besonders durch die anhaltende Corona-Pandemie geprägt war, besuchten 2,5 Millionen Gäste Berlin

Text: Red.