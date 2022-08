Die Walross-Dame Freya war nicht nur in Norwegen ein echter Star, sondern war auch europaweit eine echte Berühmtheit. Nun ist sie tot. Aus Sicherheitsgründen wurde das Tier am Wochenende eingeschläfert.

Die Entscheidung der Behörden löst große Empörung aus. Freya galt als Sommer-Attraktion, immer wieder tauchte sie in den vergangenen Wochen aus dem Wasser vor der norwegischen Hauptstadt Oslo auf. Das 600 Kilo schwere Walross-Weibchen wirkte scheinbar nicht gefährlich und sicherte sich mit ihrem wiederholenden Auftauchen eine Menge Aufmerksamkeit.

Im Netz hagelte es zuckersüße Bilder und Video-Clips der mächtigen Lady, die offenbar aus irgendeinem Grund die Nähe zu Menschen suchte und dabei tierisch freundlich wirkte. Nun trauern die Fans auf Twitter und Co. um Freya. „Abscheulich und nicht zu verzeihen“ heißt es unter anderem.

In memory of #Freya – the wandering Walrus that graced us here Shetland last winter.

MURDERED today by the Directorate of Fisheries in #Norway because she was perceived as a „continued threat to human safety“.

Abhorrent and unforgivable on every level. pic.twitter.com/Nu6z1qnIpl

— Hugh Harrop Wildlife (@HughHarrop) August 14, 2022