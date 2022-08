Groß Köris (dpa/bb) – Am Klein Köriser See im Landkreis Dahme-Spreewald ist ein 52-Jähriger bei einem Bootsausflug gestorben. Der Mann hatte nach dem Schwimmen am Sonntagmittag über Atemnot und Schmerzen geklagt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als sich sein Gesundheitszustand stark verschlechterte, wurde ein Notarzt gerufen. Dieser konnte trotz eines Reanimationsversuches aber nur noch den Tod des 52-Jährigen feststellen.