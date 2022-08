Ein spezieller Schlauch macht das Rad unkompliziert und schnell wieder flott.

Umweltfreundlich und gut für Herz, Kreislauf und Gelenke: Die Menschen in Deutschland lieben das Fahrradfahren, während der Pandemie, mit dem Wegfall vieler Freizeitmöglichkeiten verstärkte sich der Boom noch einmal.

Statista zufolge war der Bestand an Fahrrädern im Jahr 2021 mit rund 81 Millionen so hoch wie nie zuvor. Rechnerisch kommt also inzwischen auf jeden Einwohner und jede Einwohnerin ein Fahrrad. Schluss mit lustig ist allerdings dann, wenn aus der umweltfreundlichen Mobilität im wahrsten Sinne des Wortes die Luft raus ist. Reifenpannen passieren Radfahrern und Radfahrerinnen meist dann, wenn man sie nun gar nicht gebrauchen kann. Auf dem Weg ins Büro, beim Wochenendeinkauf oder bei der Fahrt ins Grüne.

Mit Spezialschlauch wird das Rad schnell wieder flott

Passendes Werkzeug ist bei einer Panne entweder gar nicht oder nicht ausreichend vorhanden, für das Flicken oder den Tausch des Schlauchs fehlt oftmals die Geduld oder das Geschick. Viele Radler schieben ihr Gefährt dann lieber nach Hause beziehungsweise in die Werkstatt, statt den Schaden sofort selbst zu reparieren.

Komfortabel und schnell bekommt man das Fahrrad beispielsweise mit dem Fahrradschlauch Gaadi Comfort wieder flott. Die universelle Passform passt sich beinahe jeder Reifengröße an, somit muss man sich nicht mehr sorgen, dass der Fahrradhändler womöglich nicht die passende Größe vorrätig hat. Ein weiterer Vorteil: Der Schlauch muss nicht mehr wie bisher vor dem Wechsel angepumpt werden.

Stattdessen wird er im Originalzustand in den Mantel eingelegt. Mit dem Aufpumpen passt er sich dann der jeweiligen Mantelgröße an. Die beiden Enden des Schlauchs treffen durch ihr geometrisches Design passgenau aufeinander und schaffen eine lückenlose Verbindung. Genau wie bei herkömmlichen Schläuchen entsteht kein Widerstand beim Abrollen. Dank seiner Qualität hält der Schlauch zudem außergewöhnlich lange, dazu wurde die zur Felge gerichtete Schlauchseite verstärkt. Unter www.gaadi.de gibt es eine Anleitung auch per Video und eine Bestellmöglichkeit.

Pannenhilfe fürs Fahrrad

Seit dem vergangenen Jahr werden die Schläuche in der Pannenhilfe fürs Fahrrad getestet. Auch auf vielen organisierten Fahrradtouren und Reisen wird der Spezialschlauch von den Tourenbegleiter als schnelle Pannenhilfe eingesetzt. Somit muss man keine langen Wartezeiten einkalkulieren, falls es mal zu einer Reifenpanne kommt.

Quelle: djd