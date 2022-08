Mainz (dpa) – Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 kann im ersten Heimspiel der neuen Saison wieder auf Kapitän Silvan Widmer bauen. Der Nationalspieler aus der Schweiz hat eine Magen-Darm-Erkrankung, wegen der er den Saisonstart beim VfL Bochum verpasst hatte, auskuriert und steht am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen Union Berlin in der Startelf. In Bochum war er rechts hinten von Edimilson Fernandes vertreten worden. Erneut aussetzen muss Nationalspieler Jonathan Burkardt, der an muskulären Problemen leidet. Karim Onisiwo steht nach seinem Doppelpack in der Vorwoche wieder in der Startelf.

Bei den Hauptstädtern setzt Chefcoach Urs Fischer überwiegend auf die Elf, die am ersten Spieltag das Derby gegen Hertha BSC mit 3:1 für sich entschieden hat. Zehn Profis stehen erneut in der Startelf. Nur Niko Gießelmann ersetzt Christopher Trimmel, der zunächst auf der Bank sitzt.