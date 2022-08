Der Vielfalt in der Natur auf der Spur ist die Gartenarbeitsschule Reinickendorf im neuen Schuljahr. Was Schüler im neuen Schuljahr erwartet.

Allerlei Lebewesen in der Natur entdecken, betrachten und besser kennen lernen. Verschiedene Tiere und Pflanzen beobachten und erleben, was diese alles können und wie wichtig sie für die Umwelt sind. Die Vielfalt der Natur können Schüler in der Gartenarbeitsschule entdecken. Die startet nun ins neue Schuljahr.

Wissen über Tiere und Pflanzen

„Ich freue mich sehr, dass auch außerhalb des Rahmenlehrplans den Schülerinnen und Schülern ein weiteres tolles Angebot zur Verfügung steht, um ihr Wissen über Tiere und Pflanzen zu erweitern und dies dann auch praktisch anzuwenden“, so Schulstadtrat Harald Muschner (CDU).

Das Angebot startet ab dem 19. August in der Gartenarbeitsschule Reinickendorf im Billerbecker Weg 123a.

Text: red