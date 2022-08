Wie wäre es heute mit einem Ausflug in den Brandenburger Süden? Dort lockt heute noch einmal das Senftenberger Hafenfest mit viel Musik und buntem Programm.

Am 13. und 14. August 2022 findet das größte Volksfest im Süden Brandenburgs wieder in vollem Umfang statt. Nach einer coronabedingten digitalen Alternative 2020 und einer kleineren Version im vergangenen Jahr, kommt das beliebte Senftenberger Hafenfest in diesem Jahr mit voller Kraft zurück. Passend dazu haben die Veranstalter einen besonderen Coup gelandet und holen so viele große Stars an den Stadthafen, wie noch nie zuvor, wie die Veranstalter mitteilen. Los geht es heute um 11 Uhr, das Abschlusskonzert startet um 19 Uhr.

Viele Stars zu Besuch

Mit dabei sind unter anderem Patricia Kelly, Eloy de Jong und Dirk Michaelis. Das alles ist am 2013 eingeweihten „Wahrzeichen“ der Stadt Senftenberg, dem Hafen, zu sehen. Neben dem Hafenfest locken auch zahlreiche Seen in die Gegend.

Zu erreichen isr Senftenberg ganz einfach mit der Regionalbahn ab Berlin.

Text: kr/red