Sie sind wieder unterwegs: Heute und morgen erinnern zahlreiche Läufer beim Mauerweg-Ultramarathon an die Opfer der früheren Grenze.

Sie laufen wieder – rund um den Berliner Mauerweg. Seit 2011 erinnert der Mauerweglauf, auch als 100 Meilen Berlin bekannt, an die Opfer der früheren Grenze, die Deutschland zwischen 1961 und 1989 teilte. Gelaufen wird dabei auf dem ehemaligen Grenzstreifen, also etwas mehr als 161 Kilometer rund um das westliche Berlin. Dabei kommen die Läufer am Griebnitzsee, an Sacrow, Frohnau, Lübars und dem Mauerpark entlang. Schirmherr der 100MeilenBerlinist der frühere DDR-Bürgerrechtler Rainer Eppelmann.

100 Meilen durch Berlins Geschichte

Der Mauerweglauf findet heute und morgen statt. Start- und Zielort ist das Erika-Hess-Stadion in Wedding. Wer die Läufer live verfolgen möchte, hat dazu hier Gelegenheit.

Text: kr