Weniger Platz für Autos, mehr Platz zum Verweilen. In Lichtenberg wurde nun das erste Parklet des Bezirks eingweiht.

Das erste Lichtenberger Parklet finden Interessierte nun in der Heiligenberger Straße in Karlshors. Die standardisierten Holzbauten dienen als Sitzflächen und als Pflanzmöglichkeit. Sie bieten darüber hinaus mit insektenfreundlichen Pflanzen neue Lebensräume für Bienen oder Schmetterlinge.

„Kiez-Parklets regen an, den Straßenraum neu zu nutzen und die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum zu verbessern. Die Anwohnerinnen und Anwohner erhalten die Chance, ihren Lebensraum aktiv und ökologisch mitzugestalten. Ich bin gespannt, wie das befristete Projekt in Karlshorst angenommen wird“, so Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Die Linke).

Geld für weitere Parklets

Das iKARUS Stadtteilzentrum der SozDia Stiftung Berlin hat den Aufbau des Parklets in Kooperation mit den Vereinen „NaturFreunde Berlin e.V.“ und „Berlin 21 e.V.“ organisiert. Finanziert wird das Projekt über die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz. Insgesamt stehen berlinweit rund 200.000 Euro zur Verfügung – ein Parklet kostet durchschnittlich etwa 3.100 Euro.

Anwohner konnten zur Eröffnung dann auch Pflanzenableger mitbringen und diese gemeinsam in die Beete pflanzen. Damit die Karlshorster Bienen sich an den richtigen Pflanzen erfreuen können, gibt es im Stadtteilzentrum einen Bienenfutterautomaten, der vom NABU Landesverband Berlin und dem Verein „Theatergasse für ALLE e. V.“ betreut wird.

Das erste Parklet in Karlshorst wird heute eingeweiht! Um 12:30 Uhr in der Heiligenberger Str. / Wandlitzstr. vor dem Stadtteilladen "iKarus" Schöne Entwicklung für eine gerechte Aufteilung des öffentlichen Raums! Vielen Dank, @SenUMVKBerlin, @NaturfreundeB & Berlin 21 e.V. pic.twitter.com/kUw9TrmORx — Filiz Keküllüo?lu ????? (@DiverseView) August 12, 2022

Text: red