Am morgigen Samstag, den 13. August, ist es mal wieder soweit: Die Lange Nacht der Astronomie zeigt die Schönheit und Faszination des Sternenhimmels.

Astronomiefans kommen an diesem Wochenende voll auf ihre Kosten. Zunächst steht heute die große Sternschnuppennacht bevor. Bei diesem Ereignis können bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde am Himmel zu sehen sein. Vor allem in der Nacht vom 12. auf den 13. August, also in der Nacht zum Samstag, wird mit einem richtigen Sternschnuppenschauer gerechnet.

Und morgen Abend bzw. Nacht ist es dann endlich wieder soweit: Bei der Langen Nacht der Astronomie treffen große und kleine Sterne-Begeisterte auf Expertinnen und weitere Amateurastronomen. Zudem stehen verschiedene Teleskope zur Verfügung und laden dazu ein, den Blick in die Sterne zu heben. Besonderer Fokus liegt in diesem Jahr auf den beiden Riesenplaneten Jupiter und Saturn. Mit ein bisschen Glück lassen sich auch noch einige Nachzügler der Perseiden am Himmel beobachten.

Wolkiges Wetter kann Sicht trüben

In diesem Jahr ist das Wetter den Sterneguckern nicht ganz so wohlgesonnen: Angesagt ist ein teils bewölkter, aber auch teils wolkenfreier Himmel. Der Blick auf ferne Planeten und Sterne kann daher immer wieder durch Wolken getrübt werden. Wir drücken die Daumen, dass es dennoch möglichst viel am nächtlichen Himmel zu entdecken geben wird!

Das Gelände auf dem Tempelhofer Feld öffnet um 17 Uhr seine Tore und bietet allen Sternenfans ein buntes Programm. Kinder können unter anderem Wasser- und Luftraketen basteln, Sternkarten erstellen, Sonnenuhren bauen oder Bilder ausmalen. Besonderes Highlight ist die mobile Planetariumskuppel der Stiftung Planetarium. Darüber hinaus findet jede Stunde das beliebte Format „Sternstunde“ live statt.

Auf einen Blick

Lange Nacht der Astronomie 2022

Ort: Tempelhofer Feld, Eingang Tor 9 am S- & U-Bahnhof Tempelhof

Beginn: 13. August 2022

Öffnungszeiten: 17 bis 1 Uhr

Eintritt frei

Text: red/su