Unter dem Motto „Pablo Neruda und sein Lateinamerika“ findet am 25. August, 19.30 Uhr, ein Liederabend mit dem Duo Yarawi in der Janusz-Korzcak-Bibliothek statt.

Der Liederabend in der Einrichtung in der Berliner Str. 120-121 eröffnet eine Perspektive auf die Leidenswege Lateinamerikas, um den Blick auf eine Welt, in der wir leben möchten, zu schärfen.

Lesen Sie bitte auch Queere Kunst- und Kulturtage in Lichtenberg

Südamerika in Unruhe, die zum Aufruhr führen kann, zum Umschlagen von Protesten in Gewalt – wie im 20. Jahrhundert, so auch in der jüngsten Vergangenheit. Die Kämpfe und Leidenswege haben in Berichten, Dichtung und Musik Ausdruck und weltweit Anklang gefunden.

Gedichte und eigene Lieder



Die chilenische Sängerin Aruma Itzamaray und der Liedermacher und Theatermusiker Tobias Thiele gehen als Duo Yarawi mit Musik und Poesie auf eine Reise von Chile bis nach Kuba.

Gedichte von Pablo Neruda, Nicolás Guillén, Mario Benedetti, Musik von Victor Jara, Carlos Puebla, Daniel Viglietti, sowie eigene Lieder werden erklingen.

Der Eintritt ist frei. Um telefonische Voranmeldung wird unter 030/ 90295-6965/64 gebeten. Mehr Infos gibt es hier.

Quelle: Bezirksamt