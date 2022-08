Berlin (dpa/bb) – Wegen eines Gas-Austritts in Berlin-Neukölln ist die Ringbahnstrecke der S-Bahn am Freitagmorgen unterbrochen worden. Die Bewohner mehrerer Häuser in der Niemetzstraße mussten ihre Wohnungen verlassen, wie die Feuerwehr mitteilte. Etwa 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Gasag war im Einsatz, um das Leck in einer Gasleitung abzudichten.