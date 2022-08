Berlin (dpa/bb) – Der große Bahnhof Alexanderplatz in Berlin-Mitte ist am Donnerstag wegen eines verdächtigen Koffers von der Polizei geräumt worden. S-Bahnen und Regionalzüge fuhren vorerst nicht mehr. Das teilte die Polizei am Mittag über Twitter mit. Der Koffer, dessen Besitzer fehlte, sei am Platz entdeckt worden. Kriminaltechniker der Polizei seien auf dem Weg, um den Koffer zu untersuchen.