Wie wäre es mit einem Ausflug zum Baumkronenpfad Beelitz? An diesem Wochenende lohnt es sich besonders: Bei der „Sternschnuppennacht“ am 12. August und bei der „Romantischen Sommernacht“ am 13. August ist das Parkgelände von BAUM & ZEIT jeweils bis 24 Uhr geöffnet.

Am Wochenende erwarten Besucher in Beelitz verschiedene Künstler und Musiker im märchenhaft beleuchteten Park. Lichtinstallationen rund um den beleuchteten Baumkronenpfad sowie in und um die beleuchteten historischen Heilstätten-Gebäude, machen den abendlichen Aufenthalt zu einem ganz besonderen Erlebnis.

„Wir haben uns für unsere Gäste einige ganz besondere Dinge einfallen lassen, weil wir einfach froh sind, unser Parkgelände in dieser einzigartigen Atmosphäre präsentieren zu können“, sagt Geschäftsführerin Beate Hoffmann. „Gleichzeitig möchten wir uns bei unseren Gästen für ihre Treue bedanken. Deshalb erheben wir auch keinen gesonderten Eintritt für diese besonderen Abende. Es genügt ein reguläres Eintrittsticket des jeweiligen Tages“, so Beate Hoffmann weiter.

Musik und Kunst-Acts

Das Programm der „Langen Nächte“ reicht von Vorträgen der Sternfreunde Beelitz e.V. bis hin zu Auftritten von verschiedenen Künstlern, Walking-Acts und Musikern.

Vor dem Chirurgie-Gebäude lädt eine Sterngucker-Lounge dazu ein, den nächtlichen Himmel mit Musik zu genießen und vielleicht auch die eine oder andere Sternschnuppe zu entdecken. Auch gibt es wieder Taschenlampen-Führungen durch die historischen Gebäude sowie Leckereien vom Grill, kleine Snacks und eine Auswahl an Cocktails, um das Erlebnis der langen Sommernächte in Beelitz-Heilstätten auch kulinarisch abzurunden.

Weitere „Lange Nächte“ folgen in diesem Jahr am 27. August, am 10. September und am 2. Oktober.

Text: red