Potsdam (dpa) – Das Fischsterben in der Oder wird auch den brandenburgischen Landtag beschäftigen. Die Linksfraktion teilte am Donnerstag mit, sie habe beantragt, das Thema im Umweltausschuss zu beraten. Das Ministerium solle dabei über Ursachen und Konsequenzen berichten.

«Die Bilder von den toten Fischen in der Oder sind schlimm. Jetzt muss es darum gehen, schnell die Ursachen zu klären und die Fischkadaver zu entsorgen, um Gefahren für Menschen und Umwelt abzuwenden», sagte der umweltpolitische Sprecher der Linksfraktion im Landtag, Thomas Domres, laut Mitteilung. «Da das Fischsterben offenbar auf polnischer Seite schon vor Tagen aufgetreten ist, muss außerdem geklärt werden, warum der Informationsfluss zwischen polnischer und deutscher Seite nicht geklappt hat.»

Das Landesamt für Umwelt teilte mit, dass es keine offizielle Meldung von polnischer Seite erhalten habe. Das Umweltressort gehe auf die polnische Seite zu, hatte das Landesamt am Mittwoch außerdem mitgeteilt.

In der Oder ist es zu einem massiven Fischsterben gekommen. In Polen ermittelt die Staatsanwaltschaft Wroclaw (Breslau) wegen eines möglichen Umweltdelikts. Ob giftige Chemikalien die Ursache sind, war am Donnerstag weiterhin unklar. Wasserproben kamen zur Analyse auch in das Landeslabor Berlin-Brandenburg.