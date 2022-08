Vor der Lauterbach-Schule im Märkischen Viertel am Senftenberger Ring wurde ein kleiner Spielplatz für die ganz jungen Gäste errichtet und eröffnet.

Große Sandfläche

Neben einer Doppelschaukel befindet sich auf dem Spielplatz auch eine Kombination zum Klettern mit einer Rutsche. Die beiden Spielmöglichkeiten sind umgeben von einer großen Sandfläche. Die schönen Bänke laden die Nachbarschaft zum gemütlichen Sitzen ein.

Bei der Planung wurden die Kinder der benachbarten Lauterbach-Schule beteiligt. Die neue Spielplatzfläche wurde für circa 130.000 Euro gebaut.

Weitere Projekte

Außerdem ist der Baubeginn für folgende Projekte noch für dieses Jahr vorgesehen:

– Neugestaltung des Spielplatzes am Waldsee in Hermsdorf

– Beginn des zweiten Bauabschnitts auf der Grünanlage vor der Jean-Krämer-Schule in Alt-Wittenau

– Teilsanierung des Märchenspielplatzes in der Welfenallee in Frohnau

„Mit der Neugestaltung dieser Spielplätze unterstreicht der Bezirk seine Bemühungen für ein hochwertiges und familienfreundliches Umfeld“, so Korinna Stephan (Bündnis90/Die Grünen).

Quelle: Bezirksamt Reinickendorf