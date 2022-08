Wittstock (dpa/bb) – Bei Bauarbeiten ist in der Stadt Wittstock/Dosse (Kreis Ostprignitz-Ruppin) am Mittwoch nach ersten Erkenntnissen eine Gasleitung angebohrt worden. Mehrere Straßen wurden wegen ausströmenden Gases abgesperrt, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Nord sagte. Die Feuerwehr-Leitstelle teilte mit, es sei ein Sperrkreis von 200 Metern eingerichtet worden. Dieses Gebiet sei für den Durchgangsverkehr gesperrt. Evakuierungen seien aber nicht eingeleitet worden. Laut einer Gefahreninformation kam es zur Geruchsbelästigung in Wittstock im Bereich Poststraße Ecke Ringstraße.