Berlin (dpa/bb) – Wenige Tage nach dem Derby-Sieg gegen Hertha BSC ist Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin in einem Testspiel gegen Hannover 96 zu einem 1:1 (0:0)-Unentschieden gekommen. Das Führungstor für den in dieser Saison in der Liga noch sieglosen Zweitligisten erzielte Nicolo Tresoldi in der 53. Minute. Der späte und nicht unverdiente 1:1-Ausgleich gelang Kevin Behrens in der 87. Spielminute. Kurz zuvor hatte Tymoteusz Puchacz für Union den Pfosten getroffen (86.).

Vor 825 Besuchern im Berliner Jahnsportpark setzte Trainer Urs Fischer ausschließlich Akteure ein, die in den bisherigen beiden Pflichtspielen im DFB-Pokal beim Chemnitzer FC (2:1 nach Verlängerung) und zum Bundesliga-Auftakt gegen Hertha BSC (3:1) kaum oder gar nicht mitgewirkt hatten.

Im Blickpunkt stand vor allem Morten Thorsby. Die Neuverpflichtung von Sampdoria Genua, der bislang mit größerem Trainingsrückstand zu kämpfen hatte, spielte drei Wochen nach seiner Vertragsunterschrift erstmals für Union. Der norwegische Nationalspieler stand eine gute Stunde auf dem Rasen. Hier und da blitzte das Können des Mittelfeldspielers auf. Kurz vor der Pause hätte er Union mit einem Kopfball in Führung bringen können. Doch Torwart Leo Weinkauf parierte prächtig (42.).

Die Partie begann mit über 15 Minuten Verspätung, weil der Zug von Hannover 96 nicht pünktlich in Berlin angekommen war. Das Spiel fand im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in der Innenstadt statt, weil es im Stadion An der Alten Försterei in Köpenick derzeit Baumaßnahmen für geplante Heimspiele in der Europa League gibt. Bei internationalen Pflichtspielen werden durch die UEFA auf der Seite der Haupttribüne Warmlaufzonen für die Wechselspieler vorgeschrieben. Deshalb muss der Beton zwischen den Trainerbänken und der Grundlinie durch Kunstrasen ersetzt werden. Das nächste Bundesligaspiel wird der 1. FC Union am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim 1. FSV Mainz 05 bestreiten.