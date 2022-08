Das Globe Berlin zeigt auf seiner traumhaft schönen Open-Air-Bühne die Shakespeare-Komödie „Wie es Euch gefällt“.

Mit „Wie es Euch gefällt“ nimmt sich das Globe Berlin in diesem Jahr die politischste aller Shakespeare-Komödien vor: Mehrere Welten prallen hier aufeinander: der Hof mit seinen Machtkämpfen und Intrigen und das freie, gemeinschaftliche Leben in und mit der Natur. Auf höchst vergnügliche Art stürzt Shakespeare seine höfischen Figuren in immer neue Abenteuer mit den sogenannten einfachen Menschen. Und die Liebe kümmert sich natürlich nicht um solche Unterschiede, sondern fordert ein neues, schrankenloseres Denken heraus. Mehr Infos und Tickets online.

In unserem Gewinnspiel verlosen wir 5 x 2 Tickets für die Vorführung am 21. August, 19 Uhr.

Text: Redaktion