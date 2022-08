Berlin (dpa/bb) – Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat für eine Ausbildung im Handwerk geworben. Von berlinweit insgesamt 15.000 Ausbildungsplätzen seien in diesem Sommer noch mehr als 7000 nicht besetzt, gerade in den Handwerksberufen seien noch viele frei, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag bei einem Besuch des Lehrbauhofs Fachgemeinschaft Bau in Berlin-Marienfelde. Bei der Berufswahl habe das Handwerk mehr Beachtung verdient. Es sei jetzt der richtige Zeitpunkt, sich noch dafür zu entscheiden.

Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos) wies auch auf die Berufsaussichten hin: «Wenn man sich perspektivisch die nächsten Jahre anschaut, werden wir immer einen Riesenbedarf an Handwerkerleistungen haben», sagte er. Handwerksberufe seien absolut krisensicher. «Das war nicht immer so. Wir hatten in den 80er Jahren auch viele arbeitslose Handwerker. Aber das wird es in den nächsten Jahren nicht geben.»