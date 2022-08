Cottbus (dpa/bb) – In Cottbus hat eine blau-gelbe Farbschicht auf der Spree einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Eine Einwohnerin hatte am Freitag die Leitstelle Lausitz über eine farbige Flüssigkeit auf dem Fluss nahe der Spreewehrmühle informiert, wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte. Insgesamt 30 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und freiwilligen Kräften waren vor Ort.

Um die Ausbreitung des Farbteppichs Richtung Peitz (Spree-Neiße) zu verhindern, wurden Ölabsorptionssperren errichtet. In dem Gebiet füllt sich aus der Spree über den Hammergraben das riesige Restloch des ehemaligen Tagebaus Cottbus-Nord seit drei Jahren mit Unterbrechungen mit Wasser zum Cottbuser Ostsee.

Im weiteren Verlauf wurde nach Angaben der Stadt eine Farb-Tonerkartusche aus der Spree geborgen. Ob sie Ursache für die Verunreinigung des Wassers ist, sei noch völlig unklar, teilte die Polizei mit. Ungeklärt sei auch, um welche Stoffe es sich bei der Flüssigkeit handelt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.