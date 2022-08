Berlin (dpa) – Alba Berlin ist für die erste Saison in der Basketball-Bundesliga der Damen gerüstet. Als letzten Neuzugang verpflichtete der Aufsteiger die US-Amerikanerin Laina Snyder für die im Oktober beginnende Spielzeit, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Die 26-jährige und 1,85 Meter große College-Absolventin ist die fünfte aktuelle Neuverpflichtung.

Snyder spielt derzeit mit ihrem aktuellen Verein Southern Hoiho um die Meisterschaft in Neuseeland. Zuvor hatte sie in diesem Jahr schon den Titel in Luxemburg mit T71 Düdelingen geholt. Auch in Australien, Griechenland, ihrer Heimat und beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig stand die für die großen Positionen vorgesehene Snyder schon unter Vertrag.

Vor Snyder waren Nina Rosemeyer, Deeshyra Thomas, Tessa Stammberger und Maggie Mulligan zu Alba gewechselt. Dagegen haben Valeria Aleksiewa, Hannah Brown, Luciana Chagas, Lilly Driesener und Magdalena Winter den Verein nach dem Aufstieg verlassen.