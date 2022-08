Um den Busverkehr im Berliner Zentrum zu beschleunigen, hat das Bezirksamt in diesem Jahr neue Busspuren auf einer Länge von insgesamt 2400 Metern eingerichtet.

Die Busse der BVG sollen noch schneller in der Innenstadt vorankommen. In diesem Jahr hat das Bezirksamt Mitte dafür nach eigenen Angaben 2,4 Kilometer neue Busspuren eingerichtet. Eine eigene Fahrspur für Busse befindet sich auf der Ebertstraße zwischen Potsdamer/ Leipziger Platz und Lennéstraße/ In den Ministergärten. Am Reichpietschufer und auf der Von-der-Heydt-Straße zwischen Hildebrandstraße und Klingelhöferstraße hat das Straßen- und Grünflächenamt Mitte ebenfalls neue Sonderspuren für Busse markieren lassen.

Neue Busspuren in Arbeit

Die bereits bestehenden Busspuren auf der Klingelhöferstraße zwischen Lützowufer und Tiergartenstraße/ Stülerstraße und auf der Gertraudenstraße von der Seydelstraße bis zur Mühlendammbrücke gelten nun rund um die Uhr. Und derzeit in der Umsetzung befinden sich beidseitige Busspuren auf der Invalidenstraße zwischen Friedrich-List-Ufer und Alexanderufer. Diese sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen sein.

„Mit der Ausweitung des Busspurennetzes helfen wir als Bezirk, die Fahrzeiten der BVG-Busse zu verkürzen, und sorgen für mehr Verlässlichkeit bei den Fahrplänen. Ich hoffe, dass wir damit noch mehr Menschen davon überzeugen können, das eigene Auto stehen zu lassen und stattdessen klimafreundlich mit dem ÖPNV unterwegs zu sein“, so Bezirksstadträtin Almut Neumann.

