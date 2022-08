Tempelhof-Schöneberg und Wuppertal sind bereits seit 1964 Partnerstädte. Gerade in den letzten zehn Jahren fanden immer mehr städtepartnerschaftliche Aktivitäten im künstlerischen Bereich statt – sei es in der Musik oder im Jugendfilm. Nun ist es endlich gelungen, eine Ausstellung mit Kunstwerken aus Wuppertal in der Galerie des Rathauses Schöneberg zu installieren.

Nach der offiziellen Eröffnung durch Bezirksstadtrat Tobias Dollase, Leiter der Abteilung für Schule, Sport, Bildung und Kultur, wird der Kurator Harald Nowoczin, Kunstpädagoge aus Wuppertal, die künstlerische Einführung geben. Danach laden Herr Nowoczin und die anwesenden Künstler_innen zum Rundgang durch die Bildergalerie ein.

Das wird präsentiert

Gezeigt werden Werke zu den Themen Ästhetik der Schöpfung, AKT (uelle) sowie zeitbezogene und gegenständliche Bildwerke von Ellen Blankhasselwander aus Leichlingen, Aruze Firuz aus Düsseldorf, Alina Gross aus Czernowitz (Ukraine), Guido Lipken aus Düsseldorf, Yana Shneerson aus Saratov (Russland) und Christian Stüben aus Wuppertal.

Die Ausstellung ist noch bis zum 22. September 2022 zu den Öffnungszeiten des Rathauses Schöneberg zugänglich. Die Werke können käuflich erworben und nach Abschluss der Ausstellung in Empfang genommen werden. Die Preisliste liegt bei der Beauftragten für Städtepartnerschaften.