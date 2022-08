Berlin (dpa/bb) – Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich auf einen angenehmen Start in die Woche freuen. Am Montag bleibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bei einem teils bewölkten Himmel trocken. Es soll zwischen 25 und 28 Grad warm werden. Für die Nacht zum Dienstag sagen die Meteorologen Temperaturen zwischen neun und zwölf Grad voraus.

Das Wetter bleibt auch am Dienstag freundlich. Die Sonne wird voraussichtlich vormittags noch von einigen Wolken verdeckt. Es werden Temperaturen bis zu 28 Grad erwartet.